Comitato del centro contro il Dup: "Così non si ottiene il rilancio"

"Servono incentivi alla residenzialità e potenziamenti del trasporto pubblico, non una breve sosta gratuita". Il comitato civico del centro storico si esprime rispetto al Dup, il documento unico di programmazione 2026-2028, elaborato dall’amministrazione che porta la firma del sindaco Sandro Parcaroli. Stando a quanto sostiene il comitato nel documento "si legge come la piaga della desertificazione del centro e della sofferenza delle attività commerciali sarebbe fronteggiata consentendo la sosta breve non a pagamento per tutti coloro che intendono recarsi anche solo a prendere un caffè in centro".

Il comitato civico sottolinea che "non capiamo come un’apertura indiscriminata possa agevolare qualcuno, ed anzi ritentiamo che tale soluzione si risolva in un attacco alla vivibilità del centro storico. A nostro avviso – si legge nella nota dei residenti – un piano di rilancio serio e strutturato dovrebbe puntare alla fruibilità attraverso il potenziamento dei mezzi pubblici e alla creazione di nuove aree di parcheggio comode, facilmente accessibili a tutti ed economicamente sostenibili".

La visione delle problematiche del centro dovrebbe tenere presente che, scrive il comitato, "il numero dei residenti dentro le mura è drammaticamente calato nel corso degli anni, gran parte degli uffici è stata delocalizzata in periferia e il commercio in centro si è modificato, risultando accattivante solo per una parte della cittadinanza. Qui servono politiche per la residenzialità, incentivi alle giovani coppie ma anche alla permanenza dei nuclei familiari, e magari un ritorno di strutture scolastiche e ricreative. Il centro storico sarà altrimenti un non luogo".