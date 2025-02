Comitato delle Regioni. Acquaroli vola a Bruxelles

"Noi vogliamo un’Europa capace di rappresentare a pieno le nostre potenzialità". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, da Bruxelles, per l’insediamento del Comitato europeo delle Regioni di cui è membro effettivo. "Sono qui per rappresentare al meglio le Marche e territori come il nostro, che spesso faticano a interfacciarsi con la complessa burocrazia europea. Le istituzioni europee devono aprirsi alle identità dei territori. Il Comitato delle Regioni porta questa voce nel cuore dell’Europa. Dopo la pandemia e la drammatica alluvione del 2022, ritengo fondamentale dare il mio contributo in prima persona", ha dichiarato Acquaroli.

Sul tema della gestione virtuosa dei fondi europei, le Marche si collocano in cima tra le regioni italiane per l’avanzamento dei programmi e l’impiego delle risorse disponibili, il presidente ha aggiunto: "Per noi questa è una priorità. Abbiamo sempre lavorato per utilizzare al meglio questi fondi e continueremo a farlo con determinazione".