Comitato di cittadini per la salute: inizia la battaglia con un’assemblea

Venerdì alle 21, nella sala Don Mino Ramini in via del Timone a Civitanova, si svolgerà il primo incontro pubblico, organizzato dal comitato civico cittadino "Civitanova Unita", dedicato alla bonifica del basso bacino del fiume Chienti. "Il comitato Civitanova Unita è nato con l’obiettivo di affiancare l’amministrazione nella gestione dell’attività politica – spiega Giuliana Venturini, referente del comitato –. In particolare vogliamo avere risposte precise sul piano di intervento riguardo la bonifica del basso bacino del fiume Chienti". Una tematica quanto mai attuale che riguarda l’intera cittadinanza e che, a seguito delle criticità, evidenziate dallo studio epidemiologico Sentieri, pubblicato dal Ministero della Sanità, evidenzia un aumento della mortalità causata dall’incremento delle patologie tumorali. Il piano di bonifica riguarda 5 comuni: Civitanova, Morrovalle, Montecosaro, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. "L’aumento delle forme tumorali giovanili – prosegue la Venturini – e delle malformazioni congenite alla nascita, indicano la necessità di intervenire e di fornire risposte ai cittadini. Da marzo abbiamo intensificato la nostra attività perché riteniamo che questa situazione vada affrontata quanto prima". Dal primo luglio il comitato è presente ogni sabato mattina, dalle 9 alle 12, con un proprio gazebo, di fronte alla Bnl (Corso Umberto I), per incontrare i cittadini e far conoscere la propria attività e i propri obiettivi."Le adesioni al nostro comitato stanno aumentando – sottolinea la Polverini –. I cittadini fanno domande su questa tematica e ovviamente sono preoccupati e in attesa di risposte". Il sindaco Fabrizio Ciarapica, che è stato invitato a prendere parte all’incontro di venerdì, insieme al presidente della regione, Francesco Acquaroli e, ad altre figure politiche di riferimento regionali e territoriali, ha recentemente interdetto la zona intorno al tiro a volo, a seguito della relazione consegnata dal geologo Luciano Taddei, che evidenzia nel terreno la presenza di sostanze pericolose e di mercurio, aggiungendo che il piano di bonifica verrà realizzato. "Ci auguriamo di avere delle risposte precise da parte dell’amministrazione – conclude la Polverini – e andremo avanti con la nostra attività perché il benessere dei cittadini non può più essere messo in secondo piano". Modera Alvise Manni. Invitati anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il consigliere regionale Pier Paolo Borroni, gli ex presidenti provinciali Giulio Silenzi e Franco Capponi, oltre al consigliere Roberto Mancini.

Barbara Palombi