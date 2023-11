Comitato di prof sul trasloco del liceo classico

Hanno intenzione di costituirsi in un comitato 90 docenti del Liceo "G. Leopardi" di Recanati a difesa della scuola e contro l’ultima decisione dell’amministrazione provinciale di ospitare le cinque classi liceali, in esubero rispetto alla capienza di Palazzo Venieri, nell’ex convento di Santo Stefano, di sua proprietà, che oggi è sede dell’istituto professionale Bonifazi. Vogliono avere certezze su quale sarà la riallocazione delle classi del liceo a settembre 2024 e chiedono, "nel caso in cui la scuola recanatese non potesse più accogliere l’elevato numero di studenti, che ogni anno richiedono l’iscrizione, "che possibilità avrebbero questi giovani di poter frequentare l’indirizzo che desiderano, dal momento che il problema degli spazi non è limitato solo al liceo, ma riguarda tutta la provincia". I docenti si preoccupano di come sarà possibile garantire il diritto all’istruzione a studenti provenienti da un bacino di utenza molto vasto.