Comitato di valutazione: "Scienza e Ingegneria". Entra Massimo Rogante

L’ingegner Massimo Rogante (nella foto) è stato nominato dalla Fondazione Scientifica Ceca componente del comitato di valutazione "Scienza e Ingegneria dei materiali avanzati", istituzione pubblica della Repubblica Ceca.

L’organismo ha il compito di finanziare progetti di ricerca con elevato potenziale per il raggiungimento di risultati a livello mondiale, ma anche di promuovere la cooperazione scientifica internazionale nella ricerca, creare condizioni per lo sviluppo professionale dei ricercatori giovani e in fase iniziale; favorire un utilizzo efficace a beneficio della comunità scientifica ceca e garantire le migliori condizioni per ricercatori durante la gestione delle dei progetti assegnati.

Da sottolineare che l’ingegner Rogante collabora già con la Repubblica Ceca come fondatore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone e come componente della giuria scientifica del Centro di Acceleratori e metodi analitici nucleari dell’Istituto di fisica nucleare, Accademia Ceca delle Scienze.