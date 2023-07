Comitato Genitori Uniti a Civitanova per rendere la città più accogliente

Nasce a Civitanova il comitato Genitori Uniti, padri e madri di figli con disabilità "motivati – spiegano – per rendere la città più accogliente e meno discriminante. Sulla propria pelle viviamo, giornalmente, tutte le difficoltà di far crescere i figli in una società spesso disattenta e indifferente ai problemi di chi fa più fatica". Riconoscono che negli anni a Civitanova si è fatto molto grazie ad altri genitori che hanno attivato processi di sensibilizzazione "e ora – dicono – tocca alla nuova generazione fare il proprio pezzettino di strada. La necessità di unirsi in comitato, prossimamente in associazione, permetterà di mettere in comune esigenze, idee, competenze". Obiettivo attivare un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche delle barriere architettoniche, dei posti auto per disabili occupati abusivamente, del lavoro protetto, degli spazi di socialità, dei centri estivi e tanto altro. Il Comitato è aperto a tutti i genitori. Per contatti 327.7747625.