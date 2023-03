Comitato ordine e sicurezza: "Ok a contrasto e prevenzione"

"Sono stati affrontati vari temi nel comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo definito alcune azioni di contrasto ai problemi, così come di prevenzione". Il sindaco Fabrizio Ciarapica, a fine incontro in Prefettura, svoltosi nel pomeriggio di ieri, dice solo questo. Senza andare oltre e spiegare nei dettagli le operazioni che verranno messe in atto. Così, dalla riunione tecnica tra le varie parti dopo la convocazione del prefetto Flavio Ferdani, sembra si siano trovate soluzione concrete per arginare il fenomeno delle bande giovanili. Un problema che è aumentato, agli occhi di tutti, sabato scorso, quando in corso Dalmazia, pieno centro, decine e decine di giovani hanno iniziato a picchiarsi per strada, in pieno pomeriggio, sotto gli sguardi rabbrividiti di tanti cittadini e negozianti. Alcuni di loro hanno anche provato ad intervenire ma l’esito non è stato dei migliori: c’è chi infatti si è rimediato una botta in testa – Mauro Malatini – colpito da una sediata di un giovane. E poi cinture, spray al peperoncino, inseguimenti, calci e pugni. Il tutto filmato da un video che ha fatto nei giorni scorsi il giro dei social. Una vera e propria guerriglia urbana. Sulla situazione, unita ad altri fenomeni come i disagi giovanili, la violenza e la droga, è ormai necessario, a detta di tanti, trovare e prende provvedimenti urgenti, a tutela della sicurezza di tutti. Già un anno fa su queste colonne il fenomeno allarmante era stato spiegato. Ma da allora provvedimenti e precauzioni non sono stati avvertiti. Chissà che il comitato di ieri pomeriggio, che ha coinvolto anche le forze dell’ordine, non sia la svolta per risolvere il problema.