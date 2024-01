Comitato per far rivivere il centro

Erano in tanti ieri all’incontro, che si è svolto all’Hotel Ginestra fra commercianti e residenti del centro storico. L’obiettivo incrementare l’afflusso di persone in quello che rimane ancora il cuore della città. Per ora è stata una riunione interlocutoria per gettare le basi volte alla la costituzione di un comitato o associazione che, come si suole dire, è senza fini politici e partitici e tanto meno di lucro, ma che si muove con il solo fine di incrementare le attività commerciali, di attrare la gente in centro e dare motivi ai cittadini di trasferirsi nei palazzi, molti lasciati purtroppo vuoti. Interlocutore naturale rimane, come è ovvio, l’amministrazione comunale anche se la nuova realtà, che si sta formando, di cittadini e commercianti vuole dare vita, in maniera autonoma, a iniziative di tipo culturale e ricreativo.

Una delle richieste da tutti condivisa è quella, intanto, di aggiornare Google Maps perché è assurdo che chi viene da fuori sia guidato a percorrere vie che da anni ormai hanno cambiato il loro senso di marcia con il rischio di viaggiare contromano e incorrere in contravvenzioni. Ad esempio, due vie del centro, via Cavour e Calcagni, hanno un senso unico di marcia contrario a quello indicato dalla guida satellitare perché nessuno degli enti accreditati, Comune e Polizia Municipale, ha mai comunicato la nuova viabilità al sistema di Local guide di Google. Ne sanno qualcosa i camionisti che giungono in città per la prima volta e che sono guidati a salire lungo via Monte Conero e, intenti a seguire queste indicazioni, non si accorgono della presenza di cartelli di divieto di acceso per i mezzi pesanti, trovandosi così, poi, incastrati sotto Porta San Filippo perché via Cesare Battisti è stata divisa in due, con sensi opposti di marcia, con conseguente blocco del traffico e multa. Come non è possibile, hanno detto in molti all’incontro, che non ci sia una comunicazione preventiva dell’improvvisa chiusura di una strada per lavori in corso.

C’è anche chi ha messo nero su bianco, sul questionario proposto, la necessità di conciliare meglio gli orari di lavoro con quegli degli uffici. Da tempo in città non esiste più la Pretura né la sede dell’Agenzia delle entrate sotto il loggiato comunale, ma appare assurdo che il sabato mattina, per molti è giorno di riposo, gli uffici comunali, compresi quelli della polizia municipale siano chiusi al pubblico nonostante la presenza in centro del mercato cittadino. Non poteva, infine, mancare la proposta, almeno nella giornata di mercato e in occasione di iniziative, che si svolgono in centro, e soprattutto in piazza, di prevedere il parcheggio gratuito delle auto nelle vie e piazzuole adiacenti al centro cittadino. L’appuntamento è per la prossima settimana, sempre di martedì, stessa ora e stesso luogo.