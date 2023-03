Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: domani pomeriggio si parlerà delle baby gang

Il tema delle baby gang e delle risse in centro a Civitanova sarà oggetto di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Flavio Ferdani. La seduta in prefettura si terrà domani pomeriggio; all’ordine del giorno ci sono anche altre questioni, ma il problema delle bande giovanili che imperversano tra le vie centrali della città sarà una delle prime da trattare. Il prefetto Ferdani ha convocato tra gli altri soggetti i vertici delle forze dell’ordine, per valutare come intervenire per arginare la violenza che ora spaventa i commercianti. Uno dei negozianti di corso Dalmazia, Mauro Malatini, sabato pomeriggio si è trovato in mezzo a una vera e propria guerriglia urbana, e sia lui sia un’altra commerciante, intervenuta per placare i ragazzi, sono rimasti feriti. Sulla situazione ormai è necessario prendere provvedimenti urgenti, a tutela della sicurezza di tutto e in primo luogo dei ragazzini coinvolti, che rischiano di compromettersi il futuro per una bravata. Era stato proprio Malatini, già un anno fa sulle nostre colonne, a lanciare l’allarme sulle baby gang che imperversavano lungo corso Dalmazia e non solo, ma finora si sono visti pochi interventi concreti per contrastare il fenomeno della violenza dilagante tra i giovanissimi.