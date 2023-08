Comitato: "Progetto per ottenere 700 parcheggi"

"Non bisogna abbattere l’ex scuola in piazza Douhet per risolvere il problema parcheggi, infatti la nostra proposta è di riqualificare diverse aree cittadine, in modo da ricavare ben 700 posti auto". A dirlo è Marco Graziani, vicepresidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che illustra alcune sue idee per tentare di fermare il progetto dell’amministrazione comunale, intenzionata ad abbattere il vecchio plesso scolastico. "Qui, i parcheggi sono sempre stati un problema – afferma Graziani –. E chi amministra deve soprattutto preoccuparsi, nei mesi estivi, di aggiungere dei posti auto a quelli già esistenti. Non si può parlare di turismo, se poi si vuole abbattere l’ex scuola in piazza per avere appena 30-40 parcheggi in più, perché verrebbero utilizzati solo dai residenti, mentre il turista non saprebbe dove parcheggiare". Perciò, aggiunge Graziani, "come comitato abbiamo individuato cinque punti da proporre all’amministrazione comunale. Il primo è la sistemazione dell’area sosta circhi a sud: 10mila metri quadrati dove poter creare almeno 400 posti auto – osserva lui –. Il secondo è lo spostamento dell’area sosta camper da piazza Mercato ad area Laghetti, per realizzare quindi 100 stalli. Poi una convenzione con l’Istituto elioterapico per il parcheggio da 2000 metri quadrati, che ha 80 posti auto. Quattro: accordi con il proprietario del parcheggio in via Rossini, creando un centinaio di stalli. E ancora: concedere a ogni famiglia residente o dimorante a Porto Potenza un posto auto riservato su suolo pubblico a un prezzo onesto di 50 euro all’anno (in tal modo il Comune incasserebbe tra i 100mila e i 150 mila). Infine organizzare una navetta di collegamento, pagata con i proventi dai posteggi riservati, attiva nei fine settimana estivi, tra i parcheggi sud, centro e nord e le aree di accesso al lungomare".

g. g.