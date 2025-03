Commedia dialettale. Domenica all’oratorio con Li ScroccaFusi

Domenica, alle 18, all’oratorio della stazione di Pollenza arrivano Li ScroccaFusi nella commedia dialettale di Mauro Valentini in tre atti "Lu curatu presidente". Dopo il successo della prima serata, la settimana scorsa, anche per la replica è sold out. Sul palco Matteo Palermo (Don Antò), Stefano Riccioni (Nazzarè), Roberto Carlini (Umbè), Claudio Pierucci (Gigè), Paola Pippa (Righetta), Carla Pippa (Parmina), Patrizia Pirro (Ida), Riccardo Salvucci (Stefino), Christian Ciurlanti (ladro), Davide Andreucci (Paolo) e Roberto Petrelli (Don Mario).

La regia è di Manuela Scarponi, voce fuori campo Corrado Ciurlanti. Presenterà la serata Daniele Giustozzi. Chi non è riuscito a prendere i biglietti può comunque provare ad andare, ma non è garantito un posto a sedere. Informazioni al numero 338-6655466.