Commedia dialettale e risate. Sabato sul palco di Tolentino

Sabato al Vaccaj di Tolentino, per la rassegna "Teatro per passione", va in scena "Famme sparì a mi moje!!!". Sul palco, il Teatro Instabile Recanati per la regia di Rotan (Roberto Tanoni). Lo spettacolo, alle 21.15, è un divertente adattamento in vernacolo del testo di Camillo Vittici "La lampada di Aladino". "In questa commedia dialettale in tre atti, un genio compare da una vecchia lampada proponendo al protagonista tre desideri da realizzare. Preso alla sprovvista, l’uomo chiede di far scomparire sua moglie, scatenando inattese conseguenze che lo porteranno a pensare che forse si stava meglio quando si stava peggio", spiegano gli organizzatori. Una commedia esilarante con Luana Trubbiani, Cleopatra Antonelli, Roberto Stortoni, Miriam Cardinali, Adolfo Veroli, Francesca Cingolani, Michele Chiaraluce, Sonia Maccari, Fabio Cardinali, Jessica Ercoli e Roberto Tanoni. La nuova rassegna "Teatro per passione" sta riscuotendo successo al Vaccaj, dedicata al teatro amatoriale che vedrà protagoniste quattro compagnie. Biglietti disponibili su prenotazione via mail all’indirizzo recanatiteatroinstabile@gmail.com o 338-7037218 347-0814576.