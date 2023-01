Commedia dialettale Risate con "Zi’ Annetta"

Si ride al teatro Feronia di San Severino con la commedia dialettale "Zi’ Annetta" del Teatroclub Amedeo Gubinelli. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è per questa sera alle 21.15, e per domani alle 18, in una doppia rappresentazione che si preannuncia già da tutto esaurito. Tratto da un’opera di Mario Affede, per l’adattamento e la regia di Alberto Pellegrino, lo spettacolo vedrà sul palco Marica Zannini, Fabio Sparvoli, Claudia Trecciola, Alessandra Granata, Cesare Bordo, Federico Elisei, Enrico Maria Bordo, Mauro Capaldi, Camilla Zaganelli, Thea Malandra e Andrea Fratini. Aiuto regia Paola Egidi, scenografia Sandro Granata, costumi Adriana Feliziani, direttore di scena Marina Buresta. Prenotazioni alla Pro Loco. Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 12 euro, palchi laterali e loggione 8 euro. Prevendite alla Pro Loco o alla biglietteria del teatro. Il Teatroclub Amedeo Gubinelli è una compagnia che è stata fondata in città nel 1977 da Amedeo Gubinelli e Alberto Pellegrino. Ha operato fino al 1988 mettendo in scena tutte le opere teatrali scritte o adattate dallo stesso Gubinelli, che ricopriva anche il ruolo di primo attore. Dopo un’interruzione nel 1989, la compagnia ha ripreso la sua attività nel 1993 con la denominazione di Teatroclub Amedeo Gubinelli, portando sulla scena le varie opere di Gubinelli.