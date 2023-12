Commedia dialettale. Risate e allegria al cine-teatro

Appuntamento da non perdere stasera, alla 21.15, all’interno del cinema-teatro Divina Provvidenza, a Porto Potenza, dove andranno in scena gli attori dell’associazione portorecanatese L’Arca con una nuova commedia dialettale, tutta natalizia, dal titolo "È riatu Natale", liberamente tratta da un’opera di Tonino Guazzaroni. Inutile dirlo, il canovaccio sarà sempre il solito, e cioè quello dell’ormai tradizionale comicità della "Rivistissima", che l’estate scorsa era stata rappresentata all’arena Gigli di Porto Recanati, registrando un notevole successo di pubblico. "Abbiamo sentito l’esigenza di riprendere l’attività teatrale dell’associazione con una commedia che ha come tema il senso del Natale e che rappresenta l’esordio come autore teatrale per Tonino Guazzaroni – racconta il presidente Sergio Sergi –, con un cast che porta sul palcoscenico sia attori già consolidati sia debuttanti". "Sta qui la bellezza della nostra realtà – aggiunge –, che ha lo scopo di continuare la tradizione teatrale nella nostra città". Il cast dell’associazione L’Arca è composto da Silvio Scalabroni, Francesco Alessandrini, Tiziana Moriconi, David Staffolani, Marino Bufarini, Luca Alessandrini, Linda Mazzieri, Diego Scalabroni, Beatrice Guazzaroni, Barbara Luconi e Valentina Lucchetti. La scenografia è a cura di Emanuele Luconi, mentre la regia è di Rodolfo Scalabroni.