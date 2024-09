Commedie, danza e show musicali. Quattro teatri, un cartellone unico

Quattro teatri storici, ognuno con le proprie peculiarità e ognuno con la propria programmazione, uniti in un unico cartellone per offrire una stagione ricca all’intero territorio. L’iniziativa, presentata ieri mattina a San Severino, è promossa dall’Unione Montana Potenza, Esino e Musone, con i Comuni di San Severino, Apiro, Treia e Matelica. Tutto è partito da un’idea di Francesco Rapaccioni, direttore de I Teatri di San Severino: "L’Unione Montana ha quattro teatri storici, ciascuno con la propria autonomia ma le cui programmazioni si compenetrano per offrire un’unica stagione al territorio". Per l’ente era presente il vicepresidente Fabio Aquila, che ha rimarcato "l’entusiasmo con cui l’Unione ha accolto questa idea, perché oltre a rappresentare un valore culturale, la stagione teatrale aggrega i nostri comuni. Uniti si possono raggiungere obiettivi superiori". I teatri di Matelica e San Severino collaborano da diversi anni con Amat e Raimondo Arcolai (in rappresentanza dell’associazione) ha sottolineato che "questo ha già dato frutti importanti. L’iniziativa dell’Unione Montana permetterà un ulteriore salto di qualità. Significa un servizio migliore, e fornire una programmazione complessiva di grande significato. Sono tempi difficili, investire nelle attività culturali e nello specifico nelle attività teatrali ha un significato politico ed economico importante".

E così ad Apiro, la stagione dal titolo Volere Volare, propone come prima data sabato 26 ottobre alle 21 con "Le Cronache di Coldigioco". A seguire, il 16 novembre lo spettacolo musicale "Ballata per Margherita" dedicato a Margherita Hack, e l’8 dicembre con "Anima Blu", spettacolo di danza tra i quadri di Chagall e le sue figure volanti. A Matelica prima data in cartellone l’11 dicembre con la commedia di Shakespeare, "Molto rumore per nulla". Sono attesi per l’anno nuovo invece nomi di spessore come Giorgio Pasotti nello spettacolo "Racconti disumani" di Alessandro Gassman (17 gennaio), e Nancy Brilli in "L’ebreo" (5 aprile). Al Feronia vanno invece in scena le tante sfaccettature della famiglia a partire dal 26 ottobre con lo spettacolo musicale "My Favourite Flowers". Fra i titoli di rilievo senz’altro "Perfetti sconosciuti" (17 dicembre), "La Madre" con Lunetta Savino fra le interpreti (12 gennaio), "L’avaro immaginario" con Enzo Denaro e Nunzia Schiano (16 febbraio) e "Matteotti, anatomia di un fascismo" (14 marzo). Il cartellone di Treia è ancora in fase di ultimazione ma, come da tradizione, unirà il teatro di qualità con momenti di leggerezza e intrattenimento.