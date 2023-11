Commedie e teatro per bambini. Stagione nel vivo a Montefano

"Montefano sta riscoprendo il valore della cultura e stiamo assistendo ad un risveglio artistico negli ultimi tre anni". Così il sindaco Angela Barbieri nel presentare il cartellone della stagione del teatro La Rondinella che ha preso avvio ieri sera con "Joni’s Song" dei Singolarmete, in anteprima nazionale. Sabato prossimo alle 21.15 concerto di Dagger Moth (Massimo Volume) + Cirro, progetto di Sara Ardizzoni e Fabrizio Baioni, unica data regionale, mentre il sabato successivo sarà allestito alle 21.15 l’esilarante spettacolo di stand up comedy con Daniele Fabbri. Per il mese di dicembre sono tre gli appuntamenti previsti: si parte sabato 2 alle 21.15 con la produzione dell’associazione culturale La Rondinella "Crossword", testo di Marco Bragaglia, regia di Piergiorgio Pietroni, musica di Paolo Bragaglia, con Antonella Gentili e Fulvia Zampa. Un altro divertente spettacolo di stand up comedy è previsto per venerdì 15 alle 21.15: sul palco del teatro salirà Laura Formenti, rivelazione di Italia’s Got Talent. Infine, lo spettacolo Sphera domenica 17 sarà dedicato ai bambini con il Teatro di Carta.

Il sindaco, durante la conferenza stampa di presentazione, ha espresso la sua gratitudine all’associazione La Rondinella, evidenziando l’importante ruolo svolto nel promuovere l’arte e la cultura nella comunità a cui "l’amministrazione attribuisce grande importanza in quanto vitale per la cittadina". Marco Bragaglia, presidente dell’associazione, ha condiviso con entusiasmo i progetti culturali in essere e in arrivo, ricordando la mostra su Eva Kant: le tavole originali di Diabolik disegnate da Palumbo, un’iniziativa che nasce a Montefano e si propone di girare i teatri storici italiani, sono esposte nel foyer del teatro. Alla fine foto di gruppo e brindisi finale con tutto il direttivo de La Rondinella: Valentina Pigliapoco, Maura Bonacci, Mirco Monina, Franco Coppetta, Alessia e Roberta Palpacelli, Giuseppe Biagiola Stefania Stura, Claudia Mazzieri e Margherita Monti.

Antonio Tubaldi