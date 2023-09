Commemorazione Caduti in Missione Nato Isaf-Afghanistan a Castelraimondo

Chiusura in bellezza domenica sera per la due giorni del 102esimo raduno regionale degli Alpini, che ha portato tantissima gente a ritrovarsi a Castelraimondo, in occasione della decima cerimonia di commemorazione dei caduti in missione Nato Isaf-Afghanistan. Famiglie e alpini si sono riuniti in piazza Dante per muovere in marcia verso il parco della rimembranza in piazzale Santa Rita e tenere la cerimonia dell’alzabandiera, dove è stata deposta una corona d’alloro. A seguire il cappellano alpino monsignor Bruno Fasani e don Mariano hanno officiato la celebrazione liturgica, per poi trasferirsi tutti a pranzo presso il Lanciano Forum. Soddisfatto il presidente del gruppo organizzatore Val Potenza, Angelo Ciccarelli: "Siamo onorati di avere nel nostro territorio un monumento così importante come il parco della rimembranza, un luogo importante che ci è stato riconosciuto dalle stesse famiglie dei caduti". Il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli da parte sua ha voluto ringraziare "il gruppo intercomunale degli Alpini Val Potenza, nonché i miei colleghi, a partire dagli ex sindaci Bonifazi e Marinelli. Il nostro parco è un monumento unico in Italia".

m. p.