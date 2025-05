Commemorazione per Ramelli: "Pagina dolorosa della storia"

Fratelli d’Italia ha deposto una corona di fiori in via Sergio Ramelli, per commemorare il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. "Un gesto di memoria e rispetto verso un ragazzo di appena 18 anni, brutalmente assassinato per il solo fatto di aver espresso, con coraggio, le sue idee" dice Roberto Pantella, capogruppo di Fratelli d’Italia. "La sua morte – continua – non è solo una pagina dolorosa della storia italiana, è un monito che interroga ancora oggi la nostra coscienza democratica. Ricordare Sergio Ramelli significa ribadire un principio fondamentale, in democrazia si può e si deve avere opinioni diverse, anche contrapposte, ma non si può mai trasformare l’avversario politico in un nemico". Per l’esponente della destra civitanovese "a cinquant’anni di distanza, però, assistiamo ancora a forme di esclusione e pregiudizio ideologico. Nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, troppo spesso si insinua l’idea che solo alcuni abbiano il diritto di parlare e di essere ascoltati, come se il pensiero politico fosse legittimo solo quando allineato a una certa visione. È anche per questo che, due anni fa, con i colleghi della commissione tponomastica Giorgio Pollastrelli e Pierpaolo Turchi, abbiamo scelto di intitolare a Ramelli una via cittadina proprio nei pressi di una scuola".