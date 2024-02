Commercianti in lutto per l’ultimo saluto a Fiorella Perticarini

Cordoglio in città per la morte di Fiorella Perticarini, conosciuta commerciante del centro. A ucciderla, a 59 anni, è stata una malattia contro la quale combatteva da tempo. Nei primi anni Novanta, con il compagno Ezio Foglia aveva gestito il bar Sferisterio. Dieci anni dopo aveva aperto la boutique "Perticarini e Meletani" in centro. In seguito, si era trasferita a Civitanova, dove in piazza XX Settembre aveva aperto il negozio "Perticarini". Dopo la morte della madre, era tornata a vivere a Casette d’Ete, suo paese d’origine, con il padre. In seguito all’aggravarsi della malattia, da qualche tempo era ricoverata a Torrette, dove l’altro giorno è morta. Lascia anche un fratello e la cognata, oltre a tantissimi amici che ricordano con affetto il suo sorriso contagioso. Il funerale oggi alle 15.30, nella chiesa del Ss Redentore a Casette d’Ete.