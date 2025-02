Commercianti, protesta in Regione

Mancano gli spazi per delocalizzare e, nei pochi a disposizione, gli affitti sono molto alti. Il centro storico è un cantiere a cielo aperto, con problemi di viabilità e carenza di parcheggi. Per questo i commercianti del cuore di Tolentino hanno portato le proprie istanze in Regione chiedendo misure di sostegno. L’incontro è stato organizzato dal Comune, tramite il sindaco Mauro Sclavi, anche alla luce della mozione approvata all’unanimità in consiglio. "A differenza di altre realtà che hanno avuto una zona rossa – era spiegato nella mozione –, Tolentino non ha mai subìto una chiusura totale del centro. Questo all’inizio è stato un vantaggio, perché ha consentito alle attività di restare operative senza delocalizzazione forzata. Ma col passare degli anni si è trasformato in una penalizzazione perché, mentre nei Comuni con zona rossa i commercianti hanno avuto misure straordinarie e contributi per la ripresa, i tolentinati hanno dovuto affrontare tutti i costi di gestione senza alcun sostegno".

Ad accogliere amministrazione comunale e rappresentanti dei commercianti, ovvero Monica Fammilume e Annarita Ortolani, rispettivamente presidentessa e vicepresidentessa dell’associazione "Tolentino commercio centro storico", c’erano la dirigente del settore direzione attività produttive e imprese Daniela Tisi e Nadia Luzietti, dell’area coordinamento e incentivi al commercio. "L’anno scorso, il commissario Guido Castelli ci aveva consigliato di rivolgerci alla Regione – racconta Fammilume –. Ora finalmente è successo; la dirigente si è mostrata disponibile e ha preso atto delle nostre problematiche". Solo da Natale a Capodanno sono arrivate quaranta pratiche sisma per il centro. Partiranno tre cantieri in corso Garibaldi e una demolizione in via San Nicola. "Nei primi sei anni – prosegue Fammilume –, con la ricostruzione leggera siamo riusciti ad andare avanti, ma negli ultimi due, con l’avvio della ricostruzione pesante, lo scenario è cambiato. E noi, pur vivendo nel Comune più grande del cratere, non abbiamo mai ricevuto aiuti, a differenza di altre realtà. Gli affitti in alcuni casi sono arrivati a 1400 euro per 50 metri quadri; ci sono vie chiuse ed è continuo il passaggio di mezzi pesanti. I clienti non sono solo intimoriti dalla mananza di parcheggi, prendono pure le multe. Chiediamo un aiuto per continuare a lavorare, ristori per le spese fisse come bollette e affitti. Altrimenti rischiamo di chiudere. La dirigente si è detta dispiaciuta, ha spiegato che si interfaccerà con la struttura commissariale per trovare una soluzione. Speriamo sia così".

Lucia Gentili