Commercio abusivo, doppia multa

Lotta al commercio abusivo in spiaggia, scattano sequestri e sanzioni. Continuano i controlli della polizia locale anche nell’ambito del progetto "Spiagge sicure 2025", a cui il comune è stato ammesso. L’attenzione resta alta sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale lungo il litorale, con interventi mirati che nelle ultime ore hanno portato a nuovi sequestri, dopo le operazioni della settimana scorsa.

Durante un servizio serale, la pattuglia del Nucleo Pronto Intervento e Sicurezza ha individuato un venditore abusivo vicino al lungomare sud, intento a proporre la propria merce negli spazi di uno chalet. L’uomo, un cittadino del Bangladesh di 56 anni, regolare in Italia e residente a Milano, è stato accompagnato al comando di via Marinetti per i controlli. Privo della prescritta autorizzazione, aveva esposto in vendita circa 80 pezzi tra rose, collane, occhiali, ventagli e accendini. Nei suoi confronti è scattata la sanzione di 5mila euro prevista dalla normativa regionale, oltre al sequestro della merce.

Nel corso di controlli analoghi, sempre sul lungomare sud, gli agenti hanno fermato un secondo venditore, anche lui del Bangladesh di 35 anni, residente a Civitanova. L’uomo è stato trovato in possesso di 62 paia di occhiali da sole e di oltre 300 articoli tra braccialetti, collane colorate, cavigliere e altri oggetti destinati alla vendita: tutta la merce è stata sottoposta a sequestro.

"Questi interventi – ha sottolineato il comandante Cristian Lupidi – confermano la costanza dei controlli che, grazie al progetto ministeriale, potranno essere intensificati anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è duplice: tutelare cittadini e turisti e difendere il commercio regolare". I controlli saranno eseguiti anche nelle prossime settimane e calibrati sulle esigenze del territorio, con il massimo impegno della polizia locale di Civitanova, chiamata quotidianamente ad operare su più fronti per garantire sicurezza, legalità e tutela del commercio regolare.