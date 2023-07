Commercio abusivo, sequestri e sanzioni

di Giorgio Giannaccini

Raffica di controlli della Guardia di finanza sul litorale portorecanatese, dove sono stati sequestrati oltre 7.200 articoli di bigiotteria varia a otto vu cumprà extracomunitari. Ma a finire nei guai anche un ambulante del mercato settimanale, che vendeva merce non conforme alle prescrizioni imposte dal Codice del consumo, e quindi insicura per la salute dei consumatori. Sono i risultati dell’operazione svolta a luglio dai finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, guidati dal luogotenente Diego Crovace, per contrastare il commercio abusivo e la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. In breve i militari hanno passato al setaccio la Pineta Volpini, il lungomare centrale e la zona di Scossicci, concentrandosi nei weekend e soprattutto negli orari in cui gli ambulanti vanno sulla spiaggia, e cioè la mattina, nel primo pomeriggio e di sera. Così, durante le operazioni, le Fiamme gialle hanno bloccato e identificato otto vu cumprà, alcuni pakistani e altri bengalesi, senza partita Iva e sprovvisti pure della licenza comunale di vendita ambulante. Sempre dagli accertamenti, è venuto fuori che la loro merce sarebbe stata in precedenza comprata in nero da qualche grossista. Non solo: quasi tutti risultavano residenti fuori regione e in grosse città (come cui Roma e Napoli), ma ospitati per la stagione estiva da alcuni connazionali all’interno dell’Hotel House. Inevitabile è scattato il sequestro di quegli articoli, ben 7.240, tra braccialetti, bandane, fermacapelli, anelli e pettini. Oltre a ciò, tutti e otto sono stati segnalati all’ufficio Suap del Comune, che adesso dovrà procedere a multare ciascuno di loro. E c’è dell’altro, perché nel mirino dei militari è finito pure un pakistano che ha una bancarella nel mercato del giovedì. Nel suo caso, poneva in vendita prodotti di bigiotteria ma non venivano riportate le informazioni minime di sicurezza, previste dal Codice del Consumo. Al commerciante è stata sequestrata la merce. Inoltre l’uomo è stato segnalato alla Camera di Commercio, che provvederà a sanzionarlo con un verbale. Va ricordato che i controlli, potenziati in questi mesi estivi su input del comandante provinciale Ferdinando Falco, si inseriscono in un più ampio dispositivo a tutela dell’economia legale, per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e garantire una protezione efficace dei consumatori.