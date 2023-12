Commercio alternativo, la bottega "Mondo solidale" in cerca di volontari

La bottega "Mondo solidale" in via Carducci a Macerata, vestita a festa: caratterizzata da un approccio alternativo al commercio, vi si trovano prodotti confezionati con materie prime del commercio equo, buoni per chi li acquista e per chi li produce, che vede riconosciuto un prezzo congruo al proprio lavoro. Si tratta di un tipo di commercio che promuove giustizia sociale, sviluppo sostenibile e rispetto per persone e ambiente, oltre che crescita della consapevolezza dei consumatori. La Cooperativa sociale "Mondo Solidale" è una Onlus formata da 14 botteghe, presenti su tutto il territorio marchigiano. La bottega è interessata anche a coinvolgere nuovi volontari.