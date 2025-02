Commercio, c’è vita in centro storico. Ecco un ristorante a Palazzo Cortesi

Nuova apertura nel cuore di Macerata, con la nascita di Palazzo Cortesi Cucina & Vino. Il ristorante, accolto nell’edificio storico in piazza Cesare Battisti, spalancherà le sue porte al pubblico con l’inaugurazione in programma domani alle 18.30. Un importante investimento che crede nello sviluppo del centro città e nell’ampliamento dei suoi servizi – ponendosi controcorrente rispetto ai sempre più numerosi locali che, invece, abbassano le serrande –, con l’obiettivo di aggiungere accoglienza e vitalità nello spazio circostante e offrire nuove esperienze gastronomiche a cittadini e visitatori.

"Questo progetto nasce dall’esigenza di ampliare la nostra offerta di ospitalità, pensata così a 360 gradi – affermano da palazzo Cortesi –, affiancando alle eleganti camere già presenti un’esperienza gastronomica d’eccellenza e anticipando la futura apertura della spa, che completerà un percorso di soggiorno e benessere esclusivo per tutti gli ospiti. Il particolare il nuovo ristorante, in un ambiente caldo e accogliente, si distinguerà per la sua cucina ricercata, capace di unire tradizione e innovazione, ispirandosi alla cultura gastronomica italiana e marchigiana e permettendo a tutti i curiosi di gustare e conoscere il nostro territorio". Fiore all’occhiello del locale sarà poi proprio il vino, grazie alla cantina "con una selezione pregiata di vini che spaziano dalle eccellenze marchigiane a etichette nazionali e internazionali di grande prestigio", concludono dal palazzo.

Per un locale che si appresta a essere inaugurato, a poche decine di metri ce n’è un altro – l’ennesimo in centro storico a Macerata – che sta per chiudere i battenti. Si tratta della pasticceria-cioccolateria Maga Cacao, in piazza della Libertà, che dopodomani abbasserà definitivamente le saracinesche. Come spiegato settimane fa dal titolare Enrico Antonelli, "i clienti non mancano, ma non riusciamo più a tenere certi ritmi", considerando anche il punto vendita attivo a Civitanova.

Martina Di Marco