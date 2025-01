Commercio e viabilità. Controlli nelle attività. Nel mirino gli abusivi

Sono stati dodici mesi di attività molto intensi per la polizia locale. Che hanno interessato tantissimi settori. I responsabili degli uffici hanno quindi riassunto numeri e interventi dei loro ambiti di competenza. Walter Vallesi, Maria Pia Marrocchella, Maurizio Iacopini, Ilaria Ferranti, Giuseppe Battista e Fiorenzo Fiorani hanno illustrato e commentato numeri e azioni.

"Sono state 618 le concessioni di occupazione del suolo pubblico; molte sono per i numerosi cantieri in città – ha detto Walter Vallesi – uno su tutti il maxi intervento cantiere alla Pace, che ha implicato una modifica importante alla viabilità. A San Giuliano era chiusa la galleria delle Fonti e al contempo si è tenuto il concerto di Fiorella Mannoia allo Sferisterio. Abbiamo gestito anche 4 gare podistiche e ciclistiche, oltre al Red emotion ad aprile, solo per dirne alcune che hanno comportato modifiche significative alla viabilità".

Marrocchella si occupa di incidentalità stradale: "I giorni del fine settimana sono quelli con meno incidenti, la città è poco trafficata per il deflusso di lavoratori e studenti. Il grosso dei sinistri è costituito da tamponamenti".

Maurizio Iacopini, per la viabilità, rimarca: "I controlli sulla velocità, con autovelox e telelaser, in totale sono stati 56 e hanno portato a 33 sanzioni. La nostra presenza è sempre più richiesta dai cittadini. I dati che raccogliamo servono per organizzare il lavoro al meglio: il nostro obiettivo è prevenire, non sanzionare".

Ilaria Ferranti, dell’ufficio verbali, spiega che "ogni verbale può essere consultato online sul sito del Comune. Oltre al pagamento, si possono vedere i fotogrammi dell’autovelox o il transito in Ztl, per garantire trasparenza. Molti sinistri ora vengono notificati anche agli stranieri all’estero, eventualmente. I contenziosi, che sono ricorsi finalizzati al risarcimento, con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza, spesso vengono a nostro favore".

Giuseppe Battista, che si occupa di sicurezza urbana, parla invece di "138 ispezioni commerciali, in particolare su strutture che svolgevano attività abusivamente, che hanno portato a 64 sanzioni amministrative. L’ufficio cerca di accorpare i posteggi degli ambulanti per migliorare il mercato. Ci occupiamo anche di unità abitative, segnalando eventuali problemi agli uffici di competenza".

Il vice comandante, Fiorenzo Fiorani, ha concluso con dati sulla tutela ambientale, riassumendo: "Nell’arco dell’anno sono state 124 le violazioni in materia di raccolta differenziata, 30 quelle derivate da controlli edilizi, che hanno portato anche a procedimenti penali".

Lorenzo Fava