Commercio, il bilancio di Romano: "C’è chi ha chiuso l’anno in positivo"

"Questo è un periodo storico non troppo favorevole per il commercio. Noi negozianti del centro, però, abbiamo in cantiere idee e collaborazioni per sostenerlo". Sono le parole di Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti centro storico di Macerata in merito alle difficoltà del comparto in città. Ieri sul Carlino gli ambulanti avevano lamentato grosse difficoltà, con un notevole calo di affluenza e incassi. "Non mi è capitato di sentire personalmente le lamentele degli ambulanti del mercato, nonostante ci sia spesso in contatto – spiega Romano –, ma sicuramente la situazione che stanno vivendo è legata al periodo commerciale attuale: la fine dei saldi, le temperatura fredde e la pioggia non aiutano e non invogliano le persone a uscire di casa. In parte sono gli stessi problemi che riscontriamo noi negozianti del centro storico, ma facendo un giro per i centri commerciali o per le altre città ci si accorge che è una situazione diffusa e che non penalizza solo noi. Penso che in generale questo sia un periodo storico non troppo a favore per il commercio". Nonostante questo, le attività del centro città hanno salutato il 2024 con bilanci positivi, come afferma il presidente dell’Associazione: "Ho sentito gli altri commercianti a fine 2024 e c’è chi ha chiuso in parità rispetto all’anno precedente, chi con un 5 o 10% in più, in base al tipo di attività. Per questo non sento particolari lamentele tra di loro, siamo tutti negozi storici che per fortuna continuano a lavorare". In programma per il 2025, invece, eventi e collaborazioni tra l’Associazione commercianti centro storico, Pro Loco e il Comune, pronti a puntare sull’intrattenimento per cittadini e visitatori e su un ritorno economico per le attività coinvolte. "Stiamo lavorando a diversi progetti e proposte – continua Romano –, alcuni dei quali già in cartellone come il mercatino francese che arriva in città ogni anno. È stata da noi fortemente voluta anche la collaborazione con la Pro loco per l’imminente Carnevale dei bambini (il 4 marzo in piazza della Libertà), in occasione del quale doneremo dolci e giochi ai piccoli partecipanti. Tante sono le idee, molte ancora in fase embrionale, ma nei prossimi mesi ci saranno belle iniziative per sostenere il commercio e gli eventi che la città accoglie".

Martina Di Marco