Commercio in difficoltà, summit in Comune

"Sono stati riscontrati importanti cali di fatturato. Bisogna quindi elaborare una soluzione che possa contribuire ad aiutare i commercianti che hanno subito dei danni indiretti a causa del sisma, come l’impossibilità di utilizzare i parcheggi e gli spazi pubblici, derivati anche dai continui cambi della viabilità per via dei lavori e delle demolizioni di edifici". A parlare è il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, che ieri mattina ha incontrato Andrea Rilli, presidente di zona di Confartigianato, per fare il punto dopo il questionario preparato dall’associazione di categoria per il monitoraggio delle attività che hanno subìto perdite economiche nel post-sisma.

Al questionario hanno risposto circa cinquanta tra commercianti e artigiani delle zone più colpite, come centro storico e viale Vittorio Veneto. "Durante l’incontro, nella sede Confartigianato di Tolentino – ha spiegato il primo cittadino –, c’è stata una prima visione dei dati, non ancora elaborati, del questionario sottoposto dal Comune insieme alla Confartigianato riguardante i danni economici che il sisma ha provocato alle attività commerciali. L’intento principale è quello di consentire agli esercenti di tamponare le difficoltà che si sono verificate in seguito a una diminuzione della clientela, determinata proprio a causa di questi disagi. A breve si terrà un incontro tra le parti interessate per condividere tutte le soluzioni possibili che possano fornire un aiuto economico di almeno tre anni a tutte le attività commerciali in difficoltà, evitando rimedi tampone". L’obiettivo – e bisognerà trovare la strada per raggiungerlo – non sono quindi aiuti una tantum, ma strutturali, di almeno tre anni, che consentano alle imprese di avere davvero un sostegno.

"Ringraziamo il presidente di zona di Confartigianato Rilli per la collaborazione e la sensibilità messa in campo per risolvere queste importanti problematiche che riguardano il tessuto economico-commerciale tolentinate" ha concluso il sindaco. Viabilità impedita e mancanza di parcheggi sono state le principali criticità evidenziate nel questionario. C’è chi ha sottolineato anche la chiusura continua delle vie, la difficoltà di accesso al negozio e al centro storico, la visibilità ridotta per il locale circondato da cantieri e lo spopolamento.

