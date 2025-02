Commercio in lutto a Tolentino. Addio a Bruna Biciuffi: "Punto di riferimento della moda"

"Ci ha lasciati la nostra Bruna. Vi vogliamo ringraziare per le belle parole e l’affetto che abbiamo ricevuto. Sentire che per molti era un’icona ci rende felici, perché sappiamo quanto lei ci tenesse. Oggi, però, per noi è venuta a mancare non solo una grande donna e commerciante, ma soprattutto la nostra mamma e la nostra nonna! Ci mancherà tantissimo". È stato il messaggio della famiglia per Bruna Biciuffi (nella foto) (vedova Felicetti), che se n’è andata ieri all’alba. Un pezzo di storia della città. Una donna di classe e simpatia allo stesso tempo. Da anni era al timone del negozio di abbigliamento Felicetti Due in via Filelfo, in centro storico, al fianco della figlia Susanna detta Susy (titolare); aveva aperto la storica boutique nel 1978 insieme al marito Silvano Felicetti e poi è subentrata la figlia. Una passione trasmessa anche alla nipote Linda che nel 2018 ha aperto un altro negozio proprio vicino a questo, Numerotre. Bruna lascia i figli Roberto e Susanna, nipoti e pronipoti. Il funerale si svolgerà oggi alle 11, muovendo dalla sala del commiato Terracoeli. Tantissimi i messaggi di affetto per la commerciante, a partire dai colleghi del centro storico, che le hanno scritto una dedica: "Ciao cara Bruna, il dono del tuo grande esempio e l’immancabile sorriso rimarranno sempre vivi nei nostri cuori". "Una donna sempre elegante e sorridente", scrivono i concittadini, "Quando lei passeggiava con suo marito, li guardavamo tutti, eleganti, unici e particolari". "Con la sua disponibilità e gentilezza rimarrà nei cuori di noi tolentinati" è il pensiero unanime. In passato aveva avuto anche una sede per la vendita di pellicce a Civitanova. "Perdiamo un pezzo importante della storia commerciale di Tolentino – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – una persona benvoluta che si è sempre fatta apprezzare, oltre che per il suo innato senso del gusto e per l’amore per l’eleganza, per la sua grande umanità".