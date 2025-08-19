"Commercio, ora un tavolo permanente"

"Un tavolo permanente con i commercianti". È la proposta lanciata dal sindaco di Tolentino Mauro Sclavi per affrontare insieme diverse problematiche, come la ricostruzione post sisma e la viabilità, ma anche le varie iniziative da organizzare, e ad esempio le luminarie natalizie. Ovvero condividere tutto quello che riguarda il commercio. "Si tratta per ora solo di un’idea – afferma il primo cittadino – che dovrò sottoporre ai negozianti, a partire dal centro storico, con cui ho una riunione a breve per la fiera di San Nicola. Nel tavolo permanente però voglio coinvolgere anche le altre aree – come la zona verso viale Buozzi e quella opposta, viale Benadduci, viale della Repubblica – prendendo a esempio due rappresentanti per la parte nord, due per il centro e due per la parte sud. Così da poterci confrontare sulle questioni principali e fare squadra". Qualora l’idea dovesse andare in porto, il sindaco spiega che si potrebbe studiare a tavolino anche una sorta di programmazione – ormai per il prossimo anno – delle chiusure estive degli esercizi del centro che somministrano alimenti e bevande.

A Tolentino infatti, nel periodo clou dell’estate, ovvero nelle due settimane centrali di Ferragosto, è spesso difficile consigliare ai turisti dove andare a mangiare. È successo di frequente, negli anni, che ristoranti e pizzerie chiudessero all’unisono. "Noi ovviamente non possiamo obbligare le attività a stare sempre aperte anche ad agosto – afferma Sclavi –, sono scelte che spettano ai privati, gli imprenditori. Però possiamo provare a chiedere loro un piano ferie che assicuri turnover". E garantisca così un servizio a chi arriva in città e decide di passare qualche ora o giorno di vacanza a Tolentino e dintorni. "Comunque in giro anche quest’anno si vedono turisti", aggiunge. L’altro giorno l’assessore al turismo Diego Aloisi ha condiviso i dati su arrivi e presenze: nel 2020 erano rispettivamente 6.805 e 19.179, mentre nel 2024 16.191 e 67.347. Aloisi ha evidenziato come "Tolentino, negli ultimi anni, non solo ha recuperato i livelli pre-Covid, ma ha dimostrato una crescita significativa in termini di attrattività turistica".

Lucia Gentili