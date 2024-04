Commessa della sala giochi rapinata del marsupio: denunciato

Con la scusa di farsi cambiare i soldi, era riuscito a rapinare la commessa di una sala giochi di Corridonia. Con questa accusa è stato ora denunciato una 34enne residente nell’entroterra maceratese, dopo le indagini svolte dai carabinieri L’episodio era avvenuto il 29 marzo. Nella tarda serata la commessa, una 42nne, era stata avvicinata da un cliente che le aveva chiesto di cambiargli una banconota da 200 euro in monete. Senza sospettare nulla, la commessa ha aperto il marsupio che aveva agganciato in vita per prendere le monete, così l’uomo ha visto che era pieno di soldi e a quel punto ha deciso di tentare il colpo. Per prima cosa, con una scusa ha attirato la commessa nello stanzino del bagno della sala giochi, poi appena lei è arrivata l’ha aggredita e presa a spintoni, le ha strappato di dosso il marsupio e con quello è scappato via di corsa. Appena si è ripresa dallo choc, la donna ha subito avvertito i carabinieri e i militari della stazione di Corridonia sono andati sul posto. I carabinieri hanno avviato le indagini, esaminando per prima cosa le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti nella zona. Hanno visto così con quale veicolo fosse arrivato il rapinatore, e da quello sono riusciti a risalire alla sua identità, confermata poi dalla vittima della rapina. L’uomo dunque, un 34enne italiano residente nell’entroterra maceratese, è stato denunciato alla procura per il reato di rapina impropria.

