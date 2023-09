Commesso per supermercato anche senza esperienza

Queste le offerte di lavoro pervenute al Centro per l’impiego di Macerata. Supermercato di Montelupone cerca una commessoa di vendita anche senza esperienza con domicilio ei comuni di Macerata, Potenza Picena, Montelupone (codice offerta 3265431, scadenza 30 settembre). Azienda edile di Corridonia cerca ragionierea per gestire gare di appalto, contabilità ordinaria e contatti con subappaltatori e fornitori (codice offerta 3908787, scadenza 3 ottobre). Famiglia di Macerata cerca badante con esperienza part time (4hgiorno) per assistenza a signora anziana parzialmente autosufficiente, si richiede un buon italiano (codice offerta 5206661, scadenza 6 ottobre). Azienda di Tolentino settore marketing e comunicazione cerca un impiegato per supporto progetti didattici (codice offerta 3663801, scadenza 6 ottobre). Azienda metalmeccanica di Pollenza cerca addetto a macchine utensili, richiesto diploma in ambito meccanico, domicilio nei pressi di Pollenza (codice offerta 3446262, scadenza 6 ottobre). Inviare il curriculum a centroimpi[email protected] specificando il codice offerta