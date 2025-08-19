Commissione cultura ’desaparecida’, opposizione all’attacco: "L’ultima convocazione per un odg sul tema nel maggio 2024"

Commissione cultura ‘in sonno’ da più di un anno e attività programmate per questa estate non concordate con nessuno. E’ il succo della polemica aperta da Letizia Murri, di ’Ascoltiamo la città, che – e non è la prima volta – mette nel mirino il presidente della commissione, Gianluca Crocetti, prendendo spunto dall’ultima iniziativa organizzata in uno chalet il 25 agosto, e lo accusa di autoreferenzialità, di proporre in sostanza eventi senza coinvolgere gli organismi comunali preposti.

"Quale componente della commissione Cultura – denuncia Murri – tengo a chiarire che l’evento, definito ‘motivazionale’, non è mai stato esaminato dalla commissione, anche se nel manifesto di presentazione è scritto che sarà presente Gianluca Crocetti, proprio in qualità di presidente della commissione Cultura".

Una carica che, secondo Murri, il consigliere avrebbe "più volte inopportunamente utilizzato, solo per maquillage, per dare pubblicità ad eventi privati, perché poi non ricordiamo un suo intervento in consiglio comunale sui temi della cultura".

E non è tutto: "Così come – prosegue l’esponente dell’opposizione consiliare – quale presidente della Commissione, appunto, non convoca una riunione con all’ordine del giorno temi legati all’attività culturale di Civitanova dal lontano maggio del 2024. Siamo davanti a quel che si chiama, a voler essere buoni, opportunismo della politica".

Non è la prima volta che Murri segnala la questione, sia in consiglio comunale che in sede di commissione Cultura. "ma al buon Crocetti – chiosa la consigliera – questo non interessa. L’importante è che si parli di lui, delle sue cariche, degli eventi privati a cui presenzia, in coppia fissa con l’immancabile primo cittadino, Fabrizio Ciarapica, dedito da mesi soltanto alla sua campagna elettorale".

Per Letizia Murri l’analisi porta a un solo epilogo: Civitanova sarebbe davanti "al declino della politica in tutto il suo splendore".

l. c.