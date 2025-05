Commissione di studio sulla viabilità. C’è il via libera della Provincia

Voto unanime del Consiglio provinciale per l’istituzione della Commissione di studio, allo scopo di condividere e approfondire temi relativi alla viabilità provinciale, con particolare riferimento alla situazione della vallata del Potenza. La Commissione sarà composta dal presidente della Provincia, Sandro Parcaroli (o suo delegato) e da altri sei membri ripartiti, con criterio proporzionale rispetto al numero di eletti nella lista di appartenenza alle scorse elezioni provinciali: tre per la lista Centro Destra Macerata, due per la lista Una Provincia per tutti, uno per la lista Provincia al centro, indicati nei prossimi giorni dai rispettivi gruppi.

"L’obiettivo è lavorare con spirito costruttivo sullo sviluppo viario del nostro territorio e, in particolare, della vallata del Potenza – ha spiegato il vicepresidente della Provincia, Luca Buldorini -. Con Decreto Presidenziale del 15 aprile scorso è stato approvato lo Schema di convenzione tra la Regione Marche e la Provincia di Macerata per la realizzazione dell’intervento denominato "Collegamento Villa Potenza – Sambucheto", nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione della vallata del Potenza.

La scorsa settimana, invece, è stato approvato il Quadro esigenziale per i lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale, che ipotizza la realizzazione dell’ammodernamento dell’infrastruttura viaria del tratto compreso tra la nuova Pedemontana delle Marche (nel Comune di Matelica) fino al casello autostradale dell’A14, previsto all’inizio della SS571 nel Comune di Potenza Picena, mediante la suddivisione in sette lotti funzionali; il primo dei quali riguarda il collegamento Villa Potenza – Sambucheto, finanziato con risorse del fondo Fsc 2021-2027 per un importo complessivo di 30 milioni. A breve si procederà all’apertura del bando per l’appalto".