"Commissione sisma mai convocata": Tiranti si dimette

"C’era la necessità, in questo difficile momento storico per Tolentino, di dotarsi di strumenti quali le commissioni straordinarie consiliari, in particolare la commissione sisma. Avrebbe potuto rappresentare una novità, un’utile bussola per l’amministrazione ma, in realtà, una volta creata, non è stata mai convocata per contribuire all’individuazione e, perché no, alla soluzione di criticità della popolazione". Il gruppo Dipende da Noi, rappresentato dai coordinatori Barbara Salcocci e Nazzareno Tiranti interviene sulla ricostruzione. E sulla decisione presa da quest’ultimo. "Con dispiacere Tiranti, il nostro rappresentante nella commissione sisma, presenterà le sue dimissioni proprio per evidenziare l’inutilità di un ruolo in un organismo rimasto sulla carta – aggiunge il gruppo –. Tutto ciò induce purtroppo a ritenere a oggi esaurita, salvo prove contrarie, la possibilità che l’amministrazione Sclavi possa rappresentare una reale svolta per Tolentino. Le cose da fare sono ancora molte e occorrerà purtroppo molto tempo. Solo per citarne alcune: la non completa realizzazione di edifici sostitutivi delle Sae, la ricostruzione di tante opere pubbliche (municipio, scuole, ospedale, case popolari) fino alla programmazione di politiche locali che incontrino le esigenze reali della popolazione, ad esempio la possibilità di modulare la tassazione locale a favore dei tanti esercenti che, nonostante siano in aree diventate cantieri, sono costretti a essere equiparati a negozi di un qualunque centro commerciale".