Commissione tecnica calzature. Marziali è vicepresidente

Paola Marziali (nella foto), amministratore unico dell’azienda sangiustese Teknochim Srl, è stata nominata vicepresidente della Commissione tecnica calzature ed esperto nazionale all’Ente italiano di normazione (Uni) che si occupa di materiali e componenti per calzatura, inclusi metodi di prova, requisiti minimi, terminologia, misurazione, designazione e marcatura e aspetti ambientali. Marziali, chimica di grande competenza, porta con sé 25 anni di esperienza in Teknochim Srl, dove ha maturato una profonda conoscenza della chimica e delle sue applicazioni pratiche nel settore delle calzature e della pelletteria.

"Ho il compito – Marziali spiega le sue mansioni da vicepresidente della commissione tecnica calzature – di sviluppare e aggiornare le normative tecniche riguardanti le calzature, garantendo standard di qualità elevati ed uniformi. In veste di esperto nazionale, contribuirò al processo di standardizzazione a livello nazionale e internazionale, rappresentando l’Italia nelle questioni relative al settore calzaturiero". Marziali spiega i suoi prossimi passi. "È mia intenzione – dice – organizzare dei tavoli di lavoro in cui ciascun attore della filiera possa esprimere le proprie necessità, al fine di rendere il lavoro della commissione un anello di congiunzione imprescindibile tra il mondo della normazione e la sua applicazione specifica. Tra le prime attività in programma l’incontro con gli imprenditori e le istituzioni operanti nel distretto marchigiano, un territorio ricco di eccellenze e tradizioni al quale sono profondamente fiera di appartenere".