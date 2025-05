Commissione viabilità in Provincia, nominato. Giorgio Pollastrelli

Istituita in Provincia la commissione di studio della viabilità e ne farà parte anche un civitanovese, Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale di Lega+Civici. È stato nominato con decreto del presidente della Provincia in seno al gruppo Centro destra Macerata, con Tiziana Gazzellini e Vincenzo Felicioli, e con Claudio Carbonari per il gruppo consiliare Provincia al Centro, e Narciso Ricotta e Richard Dernowsky per il gruppo Una Provincia per tutti.

La commissione dovrà approfondire le questioni inerenti la viabilità del territorio provinciale, con particolare riferimento alle problematiche lungo la vallata del Potenza. Studierà anche l’impatto sul territorio, la conoscenza degli interventi pianificati e le criticità di tutte le attività legate alla viabilità provinciale e la relativa realizzazione di infrastrutture.

La commissione avrà la durata di un anno e potrà essere prorogata.