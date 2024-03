Commosso addio a Enzo: "lu barbettà"

Le comunità di Penna San Giovanni e Gualdo piangono la scomparsa di Enzo Battaglioni, anche noto come "lu barbettà". Il barbiere, amato e stimato da tutti, si è spento all’età di 81 anni appena due mesi dopo aver detto addio alla moglie. Lu barbettà è stato il barbiere di quasi tre generazioni. I suoi locali erano il punto di riferimento di bambini adolescenti ragazzi anziani. "Da lui - ricorda un conoscente - potevi sapere tutto di tutti. Era la memoria storica ed aggiornata. Ci si aggiornava su tutto, politica, pettegolezzi, tradimenti, affari, investimenti, consulenze, intermediazioni immobiliari. E per paradosso, se n’è andato in silenzio dopo che ormai, da quasi due anni, una malattia gli aveva tolto la memoria. Era una persona molto saggia ed equilibrata in ogni circostanza.

Da lui passavano politici di ogni fazione, di destra, di sinistra e di centro ma non lesinava critiche costruttive ed obiettive cercando sempre la conciliazione". Non ci sarà nessuno a prendere in mano questo piccolo "patrimonio" di socialità, infatti questo era il suo più grande dispiacere: "Si rammaricava di non aver potuto tramandare il suo mestiere perché i giovani non condividevano i suoi sacrifici sin da quando aveva 14 anni, che divenne un ragazzetto di bottega. Personaggi di livello, un sindaco in particolare, solo da lui si recavano per sistemare barba e capelli mentre ai giovani offriva i suoi tagli alla moda".