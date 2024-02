Commosso addio a Liberato Giorgetti

Si è svolto ieri pomeriggio, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, il funerale del portorecanatese Liberato Giorgetti, persona molto conosciuta e benvoluta in città. L’uomo aveva 73 anni e il suo cuore ha cessato per sempre di battere martedì notte, a causa di un brutto male con il quale combatteva da tempo. Da giovane aveva giocato a calcio nel Portorecanati ed era ancora un grande appassionato ed esperto di questo sport, soprattutto a livello cittadino.

"Liberato ci ha lasciato – è il commento di un amico apparso sui social –. Gloria arancione degli anni ‘70, ha combattuto fino alla fine contro una tremenda malattia. Era molto conosciuto in città ed era un appassionato cultore della storia del calcio portorecanatese del quale possedeva una grandissima collezione fotografica. Alla famiglia Giorgetti le più sentite condoglianze". Mentre un’altra persona, sempre su Facebook, lo ha ricordato così: "Caro Liberato, quanti ricordi di tanta sana allegria e quante estati insieme di infiniti racconti. Ci mancherai tanto, riposa in pace, fai buon viaggio, e saluta se puoi i nostri affetti in cielo". Giorgetti lascia così la moglie Emanuela, la figlia Elena, il genero Armando e i nipoti Alessandro e Alice.