Compagnia della Rancia in scena con i giovani talenti marchigiani

Tra i performer in scena con Compagnia della Rancia (fondata a Tolentino nel 1983 da Saverio Marconi) nella stagione 2025/2026 con i grandi musical "Flashdance", "La febbre del sabato sera" e "Grease", ci sono anche giovani talenti marchigiani. Eleonora Buccarini, 28 anni di Urbino, diplomata alla Bsmt (The Bernstein School Of Musical Theater) di Bologna, dal 2019 è nel cast di "Grease", di cui è protagonista nel ruolo di Sandy dal 2024; "Grease" tornerà nelle Marche il 28 e 29 aprile 2026 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli. Buccarini attualmente impegnata anche in "Flashdance" al Teatro Nazionale-Italiana Assicurazioni di Milano, dove resterà in scena fino al 17 gennaio. Insieme a lei, i ventiduenni Davide Fabbri di Porto San Giorgio e Piera Ciferri di Monte San Pietrangeli: entrambi vantano un’eccellente preparazione come danzatori classici che hanno completato con lo studio del canto e della recitazione, diplomandosi rispettivamente alla Mam e alla Sdm di Milano. L’attesissimo "La febbre del sabato sera" arriverà al Vaccaj di Tolentino, sede storica di Compagnia della Rancia, dove si terrà la residenza di riallestimento e l’avvio del tour nazionale dal 20 al 23 novembre. In questo musical troveremo la pesarese Chiara Di Loreto, 30 anni, diplomata alla Sdm, già in scena con Rancia nell’edizione 2017 di "Grease" e interprete di "A Chorus Line" e "Van Gogh Cafè", e Matteo Francia, 28 anni, originario di San Ginesio, formatosi al Centro teatrale Sangallo e alla Bsmt e performer in "Hair", "Priscilla la regina del deserto", "Sette spose per sette fratelli", "Sister Act".