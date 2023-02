Comparto Trieste, gara d’appalto verso l’apertura

Tempi stretti per l’avvio dei lavori tesi al recupero del cosiddetto ’comparto Trieste’, oltre quattromila metri quadrati di edificato pubblico, prima adibito a scuola e da quasi 40 anni sotto utilizzato, ai quali c’è da aggiungere il cineteatro Rossini, di cui sarà rifatto il tetto. Per quanto riguarda il compartoTrieste, entro il 31 luglio, in base alle disposizioni stabilite per fruire dei contributi del Pnrr, infatti, è obbligatorio sottoscrivere il contratto con la ditta che avrà in appalto i lavori, e l’assessorato ai Lavori pubblici sta predisponendo gli atti necessari per aprire la gara d’appalto relativa al primo stralcio. Il recupero completo del manufatto verrà a costare circa 10 milioni di euro e sarà realizzato in due stralci. Il Pnrr ha messo a disposizione 5 milioni per realizzare il primo, il Comune dovrà attingere al suo bilancio per i restanti 500mila euro. Per quanto invece riguarda il recupero totale dell’immobile, l’amministrazione provvederà a inoltrare la richiesta di fondi Pnrr al ministero e alla Regione per un ulteriore finanziamento da attingere dai fondi del terremoto. Quanto al ruolo futuro degli spazi da recuperare, essi, come informa l’assessore Ermanno Carassai, saranno destinati in parte a uffici comunali e in parte alle associazioni cittadine. "Larghi spazi per incontri e assemblee – sottolinea Carassai – saranno inoltre ricavati al secondo e al terzo piano, mentre rimarrà il cortile interno all’edificio, adeguatamente recuperato". Il problema, nell’immediato, sarà trovare un’allocazione alle realtà attualmente ospitate nel comparto (Avis, Anpi, Sala musica e alcuni uffici comunali) e in tale direzione ha già cominciato a muoversi l’assessorato: "Ci siamo già incontrati alcuni giorni fa – dice Carassai – e stiamo cercando una soluzione adeguata per tutti".

Giuliano Forani