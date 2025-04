"Compassione per l’umanità del mondo"

Le guerre e le migrazioni, le tragedie dei morti in mare e quelle di chi muore invece sotto alle bombe: sono state queste le riflessioni che hanno accompagnato il corteo della processione pasquale lungo le strade di Civitanova. La Via Crucis, a cui ha partecipato il vescovo di Fermo Rocco Pennacchio, ha rispettato il percorso della passione di Gesù. Il corteo è partito dalla chiesa di Cristo Re per poi attraversare corso Dalmazia, sbucare in piazza XX Settembre, ricongiungersi in corso Vittorio Emanuele, via Piave, corso Garibaldi e infine fare ritorno in piazza.

La sofferenza di Cristo legata alla sofferenze dell’umanità di tutto il mondo nelle parole del vescovo Pennacchio, scelte per scandire il cammino dei fedeli. Ha parlato di "commozione selettiva", per stigmatizzare la commozione solo per chi ci è vicino, "come se quella di chi è lontano non ci riguardasse: siamo sempre coinvolti, ci salviamo solo come comunità".

E sono stati tanti i civitanovesi che hanno voluto partecipare al tradizionale momento di preghiera, non scoraggiati nemmeno dalle gocce di pioggia con cui si era aperta la serata del Venerdì Santo.

Presenti alla processione anche tutti i parroci delle chiese di Civitanova e, per l’amministrazione, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il suo vice Claudio Morresi e i consiglieri comunali Niccolò Renzi e Paola Fontana.