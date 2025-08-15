"Competenza e umanità a Cardiologia"

Da Saronno non aveva resistito, lui treiese doc, al fascino della Disfida al Bracciale. E padre Giovanni Petrelli, 76 anni, dei ‘Figli dell’Immacolata Concezione’ ha vinto due volte. Con il suo quartiere, l’Onglavina la Disfida e sopratutto sul fronte della salute. Qualche giorno fa, all’improvviso due fitte dolorose al cuore: una telefonata all’amico di sempre, Valentino Palmucci, e tramite lui immediata la visita da parte del dottor Francesco Pellone. Il giorno dopo il ricovero nel reparto diretto dal dottor Luzi all’ospedale di Macerata. Accertamenti ("Un grazie in particolare all’operatore Giosue"), coronografia, esclusione di problemi seri, ma monitoraggio periodico. Poi il ritorno a Treia e la gioia per la vittoria dell’Onglavina per padre Petrelli. Poi la gratitudine per chi tanto bene l’ha curato. Dice padre Petrelli (foto): "Con l’eccellente cardiologo dottor Claudio Palpacelli, devoto al ricordo di un mio grande amico don Giuseppe Branchesi, desidero ringraziare tutta l’equipe medica del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Macerata per la professionalità, competenza e umanità di tutti gli operatori che assistono con pazienza gli ammalati infondendo in loro quella serenità di cui hanno bisogno. Umanità nei rapporti con l’ammalato quasi che gli operatori fossero persone di famiglia. Anche di notte ogni volta che venivano chiamati accorrevano e con pazienza cercando di accontentare il malato. E non c’è esagerazione: ho girato diversi ospedali, ma a Macerata ho trovato persone sensibili e simpatiche con cui potersi intrattenere".