Competenze digitali, ecco l’aiuto

È partito, a Porto Recanati, il progetto "Bussola digitale". Finanziato dalla Regione grazie ai fondi del Pnrr, è dedicato al miglioramento delle competenze digitali. Avrà durata triennale e il Comune rivierasco è tra i primi ad attivare tale iniziativa. "Questo progetto – afferma il sindaco Andrea Michelini – consiste sostanzialmente nel mettere a disposizione personale specializzato per insegnare ai cittadini meno digitalizzati ad usufruire eo attivare Spid Cie, vari servizi on line, effettuare segnalazioni agli enti pubblici, pagamenti tramite PagoPA, fino anche alla semplice redazione di un documento o una lettera da inviare per una specifica esigenza personale. Il progetto è strutturato in sette ore settimanali". Gli orari sono i seguenti: per Urp lunedì mattina dalle 09 alle 13, per lo Iat lunedì pomeriggio dalle 17 alle 20.