Competenze digitali, formazione gratuita

"Bussola Digitale Orientiamo Le Marche, verso nuove competenze digitali" è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire dei servizi online. Sono previsti percorsi di formazione sia in presenza che online e appuntamenti individuali con i "facilitatori digitali", a supporto del cittadino, in 74 diversi punti. A Tolentino si terranno alla sala "Letture in Centrale" nell’area verde sotto il Ponte del diavolo, ogni lunedì dalle 10 alle 18, per i prossimi tre anni. Basta prenotare l’appuntamento su https:bussoladigitale.regione.marche.it. Il servizio è gratuito.