Compie 109 anni con il Covid: "Prendo la vita come viene"

"Vivere giorno per giorno, prendendo la vita come viene". È questo il segreto per la lorese Maria Mochi, che ieri è arrivata a quota 109. Da un paio d’anni risiede nella casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia, dove purtroppo il Covid è tornato e anche Maria è tra i contagiati, per la seconda volta. Le sue condizioni sono buone. L’ultracentenaria, nata a Colmurano e vissuta per tanti anni a Loro Piceno, non ha avuto figli, ma è zia di sei nipoti; è vedova dagli anni Novanta. Tutti la ricordano come la cuoca della materna: ha cucinato per intere generazioni, compreso il sindaco Robertino Paoloni. Il quale ieri le ha portato un omaggio floreale. "Ho cercato di non lamentarmi mai – racconta la Mochi –. Bisogna accontentarsi ma anche apprezzare ogni piccola cosa. Non penso alla mia età, gli acciacchi ci sono, e il tempo è volato. I miei tre fratelli non ci sono più: il mio pensiero va sempre alla mia famiglia. Io mi metto nelle mani di Dio". "Maria sta bene – aggiunge il sindaco –. La situazione è sotto controllo in casa di riposo e speriamo che torni alla normalità". Ovviamente non è potuto entrare per portare personalmente gli auguri (ha fatto da tramite l’infermiere Mario Quacquarini). "Attendiamo il termine dell’emergenza per festeggiare insieme a tutti gli ospiti".