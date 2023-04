Compleanno speciale: auguri sinceri a Paola dai familiari e dagli amici

Il traguardo dei sessant’anni è di quelli importanti della vita, che vanno condivisi specie se la festeggiata è una persona che si è sempre spesa, con amore, sensibilità e spontaneità, per la famiglia e per gli altri. Questo lo spirito con il quale gli amici si sono stretti con piacere a Paola Gismondi di Santa Maria Apparente, festeggiando insieme il particolare compleanno durante una piacevole serata trascorsa al ristorante ’La Limonaia’ di Civitanova. A Paola hanno manifestato il loro più grande affetto il marito Gianfranco Menchi, il figlio Paolo, la nuora Dijana, i nipotini Elena e Daniel, e la mamma Rosa, che a sua volta è stata festeggiata per il suo 82° compleanno.