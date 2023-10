"Complesso francescano a Matelica: i fondi ci sono, presto i lavori"

La conclusione delle celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata anche l’occasione per il sindaco Massimo Baldini per fare il punto sulla ricostruzione in città, che riguarda lo stesso antico complesso francescano. "Speriamo di ritornare presto nella chiesa originale – ha esordito il primo cittadino –, dove sono cresciuto, perché i finanziamenti ci sono e presto cominceranno i lavori di riparazione, mentre intanto possiamo vedere che sono in pieno fermento i lavori di ristrutturazione nel vecchio convento, che sarà bellissimo e potrà ospitare una pinacoteca, una biblioteca e speriamo padri francescani, come da tempo auspica padre Ferdinando Campana. Nel settore privato la ricostruzione è ben avviata, mentre nel settore pubblico sono arrivati tutti i finanziamenti per sistemare i danni del municipio, di palazzo Finaguerra, dell’ex convento dei Filippini, la caserma dei carabinieri, la chiesa e il loggiato del cimitero, le mura castellane, il torrione di San Francesco, le porte Molini e Campamante. Nell’ordinanza speciale – ha continuato Baldini – sono previsti i fondi per la costruzione del Coc, mentre dal Pnrr sono arrivati finanziamenti per ricostruire o adeguare sismicamente tutte le scuole, dall’asilo nido all’università dove si sta realizzando una struttura con tre grandi aule e diversi laboratori di ricerca. Infine la rigenerazione urbana di borgo Nazario Sauro è in fase di esecuzione, mentre l’illuminazione pubblica ormai è a led per il 92% con un netto risparmio del 60% sui costi".

Matteo Parrini