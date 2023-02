"Complesso San Vito Quando sarà pronto?"

La chiesa di San Vito, così come l’attigua scuola che porta lo stesso nome, saranno disponibili per la prossima Pasqua? La domanda se la pone il consigliere della Lega Benito Mariani che ha chiesto, con una interrogazione, come mai i lavori di ristrutturazione della scuola, iniziati nel 2020 e che sarebbero dovuti terminare nel 2021, ancora non sono terminati. "Ci sarà pure un’autorità – si chiede Mariani – che si senta in dovere di intervenire e chiedere spiegazioni di questi ritardi. Il cantiere della scuola di San Vito ingloba la contigua chiesa patronale rendendone molto complesso, di fatto, qualsiasi utilizzo o impedendolo addirittura". Mariani ricorda che secondo "una lunga tradizione secolare nella chiesa di San Vito sono state sempre celebrate le funzioni religiose pasquali della Settimana Santa: le Tre ore di Passione di nostro Signore Gesù Cristo, con anche l’allestimento dello scenario che rappresenta il Monte Calvario sul quale vengono innalzate le tre croci e posizionate le statue; la partenza e l’arrivo della Processione". La scuola di San Vito è oggetto di lavori di miglioramento sismico con i fondi gestiti dall’Ufficio Ricostruzione della Regione Marche per il sisma del 1997.