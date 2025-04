Completamento del Coc con 60mila euro in arrivo dalla Regione

Anche il Comune di Pollenza ha partecipato al bando di finanziamento della Regione per "promuovere strutture in grado di assicurare il coordinamento degli interventi in caso di calamità naturale e fornire alla popolazione ogni forma di assistenza". E si è classificato quarto: gli verranno assegnati 60.000 euro a fondo perduto che verranno utilizzati per il completamento e l’ammodernamento del Coc, Centro operativo comunale di Protezione civile in via Cardarelli, con nuovo impianto elettrico, installazione di un ponte radio in modalità digitale Dmr e impermeabilizzazione del solaio di copertura.

"Con i 110.000 euro di cofinanziamento comunale invece verrà completata l’area di emergenza numero 22 di via Giovanni XXIII (cosiddetta "area Pollywood") prevista nel Piano comunale di Protezione civile – ha spiegato il sindaco Mauro Romoli - con il potenziamento dell’impianto elettrico e l’asfaltatura dell’area di emergenza e della strada di accesso. Un elogio va fatto all’ufficio tecnico comunale per aver preparato in pochi giorni un progetto rispondente ai requisiti previsti dal bando. Ancora una volta viene premiata la capacità di programmare, infatti per partecipare al bando era necessario avere un Piano comunale di Protezione Civile aggiornato, cosa che il nostro Comune ha fatto nel 2023".