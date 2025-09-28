Completati i lavori al cimitero: "Opera importante per la comunità"

"È stato completato il secondo stralcio di lavori al cimitero: ci sono 80 nuovi loculi". Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, che fornisce un aggiornamento per quanto riguarda il cimitero di Montarice.

"Con il collaudo avvenuto nella giornata di venerdì, si è portato a compimento un intervento importante per la comunità: la realizzazione del secondo stralcio della campata est del nuovo cimitero – sottolinea la giunta portorecanatese –. Grazie a questi lavori sono stati realizzati 80 nuovi loculi, che finalmente consentiranno di rispondere in maniera concreta alle necessità della cittadinanza. Un risultato atteso da tempo, che oggi diventa finalmente realtà per tutta la comunità. Un traguardo importante che conferma, ancora una volta, l’impegno costante della nostra amministrazione al servizio dei cittadini". Soddisfatto anche l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti. "Il percorso non è stato semplice: abbiamo incontrato diverse difficoltà nel completare l’opera – è il commento dell’assessore – ma è stato fatto un ottimo lavoro dall’architetto Paciarotti, che ha saputo risolvere tutte le difficoltà tecniche che l’opera di completamento presentava, tra cui difformità progettuali ed esecutive".

Giorgio Giannacini